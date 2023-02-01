Россия депортировала 14 украинских заключенных, Латвия их не впустила

30 января пограничники на пропускном пункте "Гребнево" не впустили в Латвию группу из 14 граждан Украины. При проверке выяснилось, что они были осуждены в Украине за разные преступления и, возможно, не отбыли наказание, сообщает Латвийское телевидение.

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Мужчины сидели в тюрьме в Херсоне и в Харькове, а во время оккупации их перевезли на территорию России и освободили. По словам главы Лудзенского управления Пограничной службы Валдиса Юкшса, у них в паспорте стоял штамп о депортации, а к границе их сопровождали работники российской иммиграционной службы.

Посольство Украины интереса к своим согражданам не проявило. Латвийские пограничники их не впустили и сообщили о случившемся коллегам из Эстонии и Литвы, потому что есть вероятность, что эти люди снова попытаются выехать из России.