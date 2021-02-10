Россия: гражданин Латвии осужден за контрабанду 5 кг таблеток
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В Псковской области осужден гражданин Латвии, признанный виновным в недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

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По данным "Псковского агентства информации", мужчина был задержан в Себеже за попытку контрабанды через границу лекарственных препаратов 15 октября 2020 года. Известно, что он попытался вывезти за границу в своем грузовике Volvo 1105 блистеров с капсулами и таблетками, общий вес которых превышал 5 кг.

Таблетки у латвийца изъяли и уничтожили, а против него возбудили уголовное дело.

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