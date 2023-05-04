Россия: пьяный гражданин Латвии пытался подкупить инспектора ГИБДД

В Псковской области за попытку передать взятку сотруднику ГИБДД арестован гражданин Латвии. Об этом сообщает "Псковское агентство информации".

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По информации издания,44-летнего гражданина Латвии, управлявшего автомобилем Mercedes Benz, остановили в центре города Печоры 1 мая для проверки документов. Инспектор заметил, что водитель нетрезв, после чего предложил ему пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался и попытался передать инспектору взятку в размере 5 000 российких рублей.

Инспектор предупредил водителя о его незаконных действиях и зафиксировал попытку передать деньги.

В отношении гражданина Латвии начато уголовное дело. Печорский районный суд заключил его под стражу до 29 мая.