Россия: пьяный водитель из Латвии пытался подкупить инспектора ДПС
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Дзержинский городской суд (Нижегородская область России) рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Латвии, обвиняемого в покушение на дачу взятки должностному лицу.

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По данным портала Дзержинское ТВ, 3 ноября 2022 года обвиняемый, ехавший по трассе Москва-Уфа, был остановлен инспектором ДПС. При этом у водителя наблюдались признаки опьянения, но пройти медицинское освидетельствование гражданин отказался.

Гражданину Латвии разъяснили, что он совершил административное правонарушение. Чтобы избежать наказания, водитель предложил инспектору взятку в размере 265 евро, но тот отказался.

Рассмотрение уголовного дел назначено на 10 февраля.

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