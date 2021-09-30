Россия: сотрудники полиции и их подельник из Латвии воровали топливо из трубы "Транснефть-Балтика"

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника и оперуполномоченного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и их подельника из Латвии Александра С.

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Как отмечает пресс-центр Следственного комитета по Ленинградской области, речь о врезках в инфраструктуру компании "Транснефть-Балтика" под Всеволожском.

Для совершения преступлений обвиняемые привлекли ранее судимого гражданина Латвии. При этом полицейские информировали его о времени и месте, в которых необходимо совершать инженерные работы по врезке в нефтепродуктопровод, времени и маршрутах патрулирования, а также осуществляли финансирование преступной деятельности.

Материалы дела с обвинительным заключением надзорного ведомства переданы во Всеволожский городской суд.