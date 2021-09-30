Россия: сотрудники полиции и их подельник из Латвии воровали топливо из трубы "Транснефть-Балтика"
Foto: Sputnik/Scanpix

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника и оперуполномоченного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и их подельника из Латвии Александра С.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает пресс-центр Следственного комитета по Ленинградской области, речь о врезках в инфраструктуру компании "Транснефть-Балтика" под Всеволожском.

Для совершения преступлений обвиняемые привлекли ранее судимого гражданина Латвии. При этом полицейские информировали его о времени и месте, в которых необходимо совершать инженерные работы по врезке в нефтепродуктопровод, времени и маршрутах патрулирования, а также осуществляли финансирование преступной деятельности.

Материалы дела с обвинительным заключением надзорного ведомства переданы во Всеволожский городской суд.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Снова в школу!
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе