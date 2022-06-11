Россия: уроженец Латвии получил 3,5 года колонии за незаконную вырубку леса
Foto: LETA

Тульский областной суд оставил в силе приговор Чернского суда, который приговорил уроженца Латвии к 3 годам и 6 месяцам колонии за незаконную вырубку леса.

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По данным пресс-службы прокуратуры Тульской области, подсудимый, являясь гендиректором ООО "Регион Траст", с ноября 2018 по февраль 2019 года приказал подчиненным вырубить ликвидную древесину сверх разрешенного лесной декларацией объема.

В результате лесному фонду РФ был причинен ущерб больше 31 млн рублей. Незаконно полученную древесину подсудимый хранил на лесном складе, а потом продал индивидуальному предпринимателю.

В августе 2021 года суд приговорил подсудимого к 3 годам 6 месяцам в колонии общего режима, а также на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой древесины. Приговор попытались обжаловать, однако он остался без изменений.

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