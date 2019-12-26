Россия: уроженец Латвии жестко избил рейкой своего отца

Как сообщили в Урицком районном суде (Орловская область, Россия), на скамье подсудимых по обвинению в совершении сразу двух преступлений оказался уроженец Латвии. Мужчина нигде не работал и жил на социальное пособие. Известно, что латвийцу выплачивали деньги

за проживание в зоне с особым льготным социально-экономическим статусом, т. е. в селе, пострадавшем вследствие катастрофы на ЧАЭС.

По данным новостного портала Орелград.ру, минувшим летом мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, деревянной рейкой избил своего отца. Телесные повреждения оказались настолько тяжкими, что пострадавшему пришлось долго лечиться.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина получает пособие незаконно, так как реально в загрязненном селе не проживает уже более 10 месяцев. Поскольку он не сообщил в компетентные органы о смене места жительства, его признали виновным в мошенничестве.

По совокупности преступлений уроженец Латвии получил 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.