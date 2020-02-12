Россия: в Архангельской области задержали Айо Бенеса

В поселке Урдома Архангельской области задержали гражданина Латвии Бенеса Айо, который посещал активистов на станции Шиес, выступающих против строительства мусорного полигона.

По данным "Северо-Запад. МБХ медиа", Айо вернулся с Шиеса в Урдому и планировал сесть на поезд до Москвы. Тогда его и задержали.

На мусорный полигон в Шиесе, против строительства которого выступают активисты, планируют свозить мусор из Москвы. Предполагается, что свалка займет территорию в 300 гектаров, это в 15 раз больше полигона "Ядрово" под Волоколамском. Митинги против строительства полигона в Шиесе начались в августе 2018 года и продолжаются до сих пор.

В мае 2019 года власти решили приостановить подготовку к строительству полигона, однако, по словам активистов, этого до сих пор не произошло.В январе этого года арбитражный суд Архангельской области обязал ООО "Технопарк" снести объекты, построенные компанией на станции Шиес.