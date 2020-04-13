Россия: в Брянске за попытку подкупа будут судить латвийского коммерсанта
Foto: LETA

Перед Брянским районным судом предстанет гражданин Латвии − учредитель ООО "ТракТр", который пытался подкупить за 50 000 рублей (примерно 577 евро) руководителя службы экономической безопасности "БрянскАгростроя".

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Как отмечает новостной портвл "Брянские новости", за эти деньги он рассчитывал уговорить сотрудника брянского предприятия помочь ему избавить фирму от плохой репутации — та была включена в "реестр недобросовестных контрагентов" за нечестный бизнес.

В пресс-службе прокуратуры Брянской области пояснили, что латвиец опасался, что его фирма не получит выгодный контракт на подрядные работы и по этой причине попросил главу службы экономической безопасности "БрянскАгростроя" исключить из черного списка ООО "ТракТр", передав ему деньги.

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