Россия: в Брянске за попытку подкупа будут судить латвийского коммерсанта

Перед Брянским районным судом предстанет гражданин Латвии − учредитель ООО "ТракТр", который пытался подкупить за 50 000 рублей (примерно 577 евро) руководителя службы экономической безопасности "БрянскАгростроя".

Как отмечает новостной портвл "Брянские новости", за эти деньги он рассчитывал уговорить сотрудника брянского предприятия помочь ему избавить фирму от плохой репутации — та была включена в "реестр недобросовестных контрагентов" за нечестный бизнес.

В пресс-службе прокуратуры Брянской области пояснили, что латвиец опасался, что его фирма не получит выгодный контракт на подрядные работы и по этой причине попросил главу службы экономической безопасности "БрянскАгростроя" исключить из черного списка ООО "ТракТр", передав ему деньги.