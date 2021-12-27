Ротация в Госполиции продолжается: кто и куда будет переведен?

В начале 2022 года в рядах Госполиции проведут ротацию еще двух высокопоставленных полицейских.

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До сих пор вакантной оставалась должность заместителя главы Земгальского регионального управления полиции, начальника бюро криминальной полиции. Ранее уже сообщалось, что эту должность занимал Андрей Созинов, которого весной нынешнего года задержала Служба госбезопасности. Через некоторое время Созинов решил уйти в отставку из-за "плохого состояния здоровья".

На эту должность был объявлен конкурс, однако после оценки всех претендентов ни один из кандидатов не был представлен на утверждение, и объявленный конкурс завершился безрезультатно.

В Госполиции пояснили, что длительное отсутствие специалиста на этой

стратегически важной должности может существенно повлиять на качество работы учреждения в долгосрочной перспективе, поэтому на эту должность необходимо назначить опытного и компетентного эксперта высокого уровня.

Оценив сложившуюся ситуацию и учитывая предыдущий опыт работы в криминальной полиции, а также достигнутые результаты работы, с 1 января 2022 года на два года на эту должность будет утвержден заместитель начальника Управления уголовной полиции Рижского регионального управления полиции, начальник Второго бюро Госполиции Каспарс Бриедис.

Также с 22 января 2022 года до 21 января 2025 года на должность начальника отдела методического управления и контроля (3-й отдел) Управления уголовного розыска Главного управления криминальной полиции будет утверждена Инесе Ратфелдере, которая в настоящее время является начальником 1-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Как уже сообщалось ранее, начальник Госполиции Армандс Рукс решил с 1 января провести ротацию руководителей Управления по борьбе с экономическими преступлениями, Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления криминалистики.

С 1 января 2022 года в "служебных интересах" до 5 декабря 2024 года должность руководителя Управления по борьбе с организованной преступностью будет занимать нынешний начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

Нынешнюю должность он занимает более шести лет. За это время он "обеспечил и развил профессиональную работу управления, борьбу с экономическими преступлениями, включая предотвращение легализации преступно нажитых средств, а его опыт и знания на новой должности внесут значительный вклад в сферу борьбы с организованной преступностью", указали в Госполиции.

Действующий руководитель Управления криминалистики Паулс Круминьш до 4 апреля 2022 года будет занимать пост главы Управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Его опыт работы на различных должностях в полиции, в том числе более шести лет руководства Управления криминалистики, его личные качества и опыт управления различными проектами Европейского союза (ЕС) позволят улучшить следственный потенциал, а также привлечь высококвалифицированных специалистов и финансирование ЕС, обучить существующих сотрудников, считает Рукс.

В свою очередь, нынешний начальник Управления по борьбе с организованной преступностью полковник Андрей Синявин займет должность главы Управления криминалистики.