Рождественский рейд: у 8 из 10 задержанных пьяных водителей было выше 1,5 промилле
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В первый рабочий день после праздников на дорогах Латвии задержали 10 пьяных водителей — из них 8 находились в состоянии сильного алкогольного опьянение — концентрация алкоголя в крови превышала 1,5 промилле. Такое нарушение карается уголовной ответственностью, сообщили в Госполиции.

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Троих пьяных водителей задержали в Риге, двоих в Курземе, двоих в Латгале и двоих в Земгале, еще одного в Видземе.

Трое водителей управляли своим транспортным средством, которое в связи с нарушениями конфискуют, еще пятеро сели за руль чужого автомобиля — и должны будут выплатить его рыночную стоимость.

Всего за прошедшие сутки полиция зафиксировала 265 нарушений правил дорожного движения, в том числе 67 водителей задержали за превышение разрешенной скорости.

Также за 24 часа на дорогах Латвии случилось 110 ДТП, в семи из них пострадали люди, в одной аварии есть погибший.

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