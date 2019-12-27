Рождество для пожарных в этом году прошло спокойно

Рождественские выходные 2019 года принесли пожарным меньше работы, чем зимние праздники 2018 и 2017 года, свидетельствует информация, обобщенная Государственной Пожарноспасательной службой, передает LETA.

За три выходных пожарные получили вызовы на 27 пожаров, в них пострадали два человека. Для сравнения в 2018 году погибли двое, а пострадали восемь человек. В 2017 году также погибли двое, а пострадали шесть человек.

Единственный пожар с пострадавшими был утром среды в Риге. В пятиэтажном здании загорелась квартира. Из здания были эвакуированы 55 человек, пострадали двое.

Другой опасный пожар произошел после полудня четверга в Олайнской волости. Там загорелся двухэтажный дом, второй этаж горел открытым пламенем. Ещё до прибытия пожарных из дома эвакуировался один человек. Пожар удалось ликвидировать только после полуночи.

По-прежнему на Рождество происходят пожары из-за оставленных без надзора свечей. В этом году таких пожаров было два.