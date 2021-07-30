Руководящий сотрудник Полиции порядка подозревается в бездействии: государство потеряло 135 000 евро
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Бюро внутренней безопасности закончило расследование и передало в Рижскую окружную прокуратуру материалы дела, начатого в отношении одного из ведущих сотрудников Управления безопасности движения Главного управления полиции порядка за допущенное бездействие. Также еще двум лицам предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном размере, совершенном в группе и по предварительному сговору.

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Как следует из сообщения Бюро внутренней безопасности, сотрудник Управления безопасности дорожного движения, который участвовал в комиссии по закупке видеокамер, оборудования и программного обеспечения, необходимых Госполиции, и выполнял обязанности представителя полиции при заключении договора, а также должен был следить за его выполнением, не среагировал на заведомо мошенническую деятельность, в результате чего правоохранительные органы получили видеокамеры, оборудование и программное обеспечение, не соответствующие техническим условиям закупки и бюджета.

В результате мошеннических действий двух сотрудников коммерческой компании и возможного бездействия сотрудника Госполиции госказне был нанесен ущерб в размере почти 135 000 евро.

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