Рукс: громкое убийство в Плявниеки связано "со сведением счетов"

Убийство Геннадия Валягина, которого 11 марта застрелили в микрорайоне Плявниеки, связано "со сведением счетов". Об этом в интервью программе Rīta panorāma заявил начальник Госполиции Армандс Рукс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, публично предоставлять информацию о ходе расследования "очень трудно", но при этом сообщил, что в ходе расследования задержаны и помещены под стражу несколько человек.

"Не буду углубляться, но, конечно, могу сказать, что это своего рода сведение счетов. Идет сбор доказательств, следствие продвигается, и когда будет возможность рассказать общественности больше, мы расскажем", — пообещал глава Госполиции.

Также Армандс Рукс призвал всех, кто обладает информацией об этом убийстве, обращаться в Госполицию. Кроме того, он поблагодарил сотрудников Муниципальной полиции Стопиньского края за оперативные действия.

Как уже сообщалось, 11 марта, в 14.43, возле гриль-бара "Уголок", что неподалеку от перекрестка улиц М. Келдыша и А. Сахарова, в своей машине был убит бывший член бригады Ивана Харитонова — Геннадий Валягин.

Киллер и его подельники скрылись с места происшествия, однако вскоре автомобиль, на котором они сбежали, нашли в Стопиньской волости: преступники спели его поджечь. Полиция объявила план "Капкан", и вскоре двое подозреваемых были задержаны.

Полиция продолжат расследование. Информацию о преступлении полиция просит сообщать на электронную почту kipinfo21@vp.gov.lv или п телефону 28601498. Анонимность гарантируется.