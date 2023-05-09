Рукс: информация не указывает на целенаправленно организованные в Риге молодежные банды

Начальник Госполиции Армандс Рукс в интервью программе "Утренняя панорама" на ЛТВ заявил, что имеющаяся в настоящий момент в распоряжении правоохранительных органов информация не свидетельствует о том, что в Риге целенаправленно создаются организованные молодежные банды.

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Рукс пояснил, что полиция следит за тем, что происходит в киберпространстве, и фиксирует разговоры о попытках создать в микрорайонах столицы молодежных банд, которые собираются устраивать разборки с группировками из других микрорайонов.

По словам начальника Госполиции, в настоящее время полиция не видит в Риге целенаправленно организованных молодежных банд, а скорее речь идет о полуанонимных провокациях в социальных сетях.

Рукс подчеркнул, что утверждения о том, что избиение в Иманте, а также последовавшие за ними конфликты, произошли на этнической почве, не соответствуют действительности.

Также шеф Госполиции напомнил, что в связи с событиями в Иманте возбуждено два уголовных процесса — оба за хулиганство. Первый из них касается избиения подростка, а второй — в связи с инициированным подростками призывом собраться в микрорайоне Иманта, чтобы отреагировать на избиение сверстника, которое произошло 5 мая.

Рукс заверил, что полиция работает с семьями подозреваемых и заверил, что все виновные понесут ответственность. Он сообщил, чо в начале недели в Иманте снова были отмечена "вспышки активности" среди молодежи, однако ярко выраженного обострения не последовало.