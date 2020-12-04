Рукс: полиция пока успешно справляется со своими обязанностями
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Госполиция на данный момент успешно справляется с возложенными на нее задачами и обязанностями. Об этом в интервью ЛТВ заявил начальник Госполиции Армандс Рукс.

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При этом он не стал отрицать, что контроль за установленными правительством ограничениями из-за Covid-19 влияет на выполнение повседневных задач. По этой причине ежедневно привлекаются дополнительные ресурсы, а сотрудники полиции работают сверхурочно.

Рукс подчеркнул, что средства для оплаты сверхурочной работы предусмотрены в бюджете. Он также отметил, что работа полиции основана на общественной помощи, и сотрудники правоохранительных органов постоянно на нее рассчитывают.

По мнению шефа Госполиции, в дальнейшем также будут вызовы, например, на запрещенные сейчас вечеринки, на них правоохранительные органы будут реагировать. Рукс сообщил, что полицейские стараются действовать в этих случаях без репрессий, которые могли бы спровоцировать дополнительное недовольство.

"Но нужно соблюдать правила и законы, нужно нести ответственность. Мы не должны играть со здоровьем и жизнью человека. Все должны это понимать", — подчеркнул начальник полиции, добавив, что ежедневно к мероприятиям по контролю за соблюдением правил и ограничений на время ЧС привлекаются около 200 полицейских.

Начиная с 9 ноября, за несоблюдение ограничений начато 836 административных процессов, из которых 338 — за отсутствие защитных масок.

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