Рукс: полиция проконсультируется, можно ли запретить "Новое поколение"

"Мы все видим. Это абсурдная ситуация", — так о многократных нарушениях эпидемиологических правил со стороны общины "Новое поколение" высказался глава Государственной полиции Армандс Рукс. Он также отметил, что на данный момент полиция ведет активные консультации с прокуратурой о том, обращаться ли в суд с просьбой приостановить работу этой религиозной организации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, cотрудники Земгальского участка полиции Риги 27 и 31 октября провели запланированные проверки религиозной общины в Шампетерисе в Риге. 27 числа полицейские констатировали, что в мероприятии принимают участие 50 человек, в свою очередь, 31 числа — их уже было около 150. В связи с выявленными нарушениями были начаты административные процессы. В полиции напоминают, что штраф для юридического лица составляет 5 000 евро. Весной Госполиция начала 18 административных процессов о несоблюдении правил эпидемиологической безопасности.

По словам Рукса, из-за грубых нарушений община получит максимальные штрафы, предусмотренные в законе. Однако, отношение организатора общины не изменилось. "Он полиции грозит наивысшим судом", — указал Рукс.

Закон о религиозных организациях предусматривает возможность приостановить работу такой организации, если своей работой она ставит под угрозу здоровье остальных людей. На вопрос, рассматривается ли такая возможность, Рукс ответил: "На данный момент мы с прокуратурой активно решаем этот вопрос, идет активная дискуссия, как действовать". Он также отметил, что право требовать у суда прекращения работы религиозной организации есть только у генерального прокурора. "Я не могу ответить, воспользуется ли он этим правом", — ответил глава Госполиции.