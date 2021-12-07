Рукс: в Латвии нет ни одной нормы закона, позволяющей депутатам беспрепятственно нарушать закон

В Латвии нет ни одной нормы закона, которая позволяла бы депутатам Сейма беспрепятственно нарушать законы и допускать вседозволенность. Об этом заявил начальник Госполиции Армандс Рукс, комментируя задержания депутата Сейма Алдиса Гобземса.

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Комментируя дискуссии о том, не была ли нарушена 29-я статья Конституции Латвии при задержании Гобземса, Рукс ответил, что парламентарий не арестован за какое-то преступление, а временно задержан за административное нарушение.

"Это всегда будет поводом для дискуссий, но нет норм, которые позволили бы депутатам беспрепятственно нарушать закон, а именно в данном случае — игнорировать законные требования полиции, просивших прекратить совершение административного нарушения", — подчеркнул Рукс.

По словам шефа Госполиции, рекламируемые Гобземсом политические мероприятия не были заявлены в официальном порядке, поэтому полиция обратилась к депутату с просьбой прекратить незаконную деятельность, однако этого не произошло. Соответственно, Гобземс не выполнил законные требования полиции, что является административным правонарушением.

"На мой взгляд, депутат, соблюдающий законы, должен быть примером для остального общества. Что делать, если грубо нарушен закон? Допустима ли полная свобода действий? Определенно нет. Это нелогично. Если ты депутат, тебе разрешено то же, что и всем жителям Латвии. Представьте себе ситуацию, если бы депутат вел машину в состоянии алкогольного опьянения и все равно отказывался бы от допроса. Даже тогда его бы задержали, и не было бы времени ждать решения Сейма ", — пояснил Рукс.

Начальник Госполиции отметил, что действия полиции не препятствовали работе Гобземса в качестве депутата, но единственной целью временного задержания было предотвратить скопление еще большего числа людей во время чрезвычайной ситуации, когда в стране сохраняются риски эпидемиологической безопасности.

Армандс Рукс признал, что закон можно интерпретировать, но он убежден, что сотрудники полиции, находившиеся в конкретных местах, где проводились акции Гобземса, обоснованно реализовали свои права и действовали в соответствии с ситуацией.

Глава Госполиции указал, что в течение 24 часов полиция проинформирует Сейм о начатых административных процессах,

чтобы парламент мог решить, как действовать в отношении этого депутата.

Полиция продолжит работу и в ближайшие дни будет следить за действиями депутата и его сторонников. В настоящее время полиция не видит оснований для применения норм Уголовного кодекса.

Рукс напомнил, что любой, кто считает, что решения полиции приняты необоснованно, имеет право обратиться в суд.