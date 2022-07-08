Рядом с игровым залом задержали 16-летнюю девушку в опьянении три промилле

В Вецмилгрависе сотрудники Рижской полиции самоуправления задержали 16-летнюю девушку в опьянении три промилле.

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В четверг вечером в полицию позвонила женщина и сообщила, что в Вецмилгрависе около игрового зала Olympic собралась пьяная молодежь, в том числе несовершеннолетние. На указанный адрес был отправлен патруль.

Прибыв на место, стражи порядка встретили молодых людей. В этот момент никто из молодых людей алкогольные напитки не распивал, однако одна из несовершеннолетних девушек находилась в явном алкогольном опьянении. Было принято решение доставить 16-летнюю девушку в дежурную часть. В этот момент к стражам порядка подошла ее сестра и попросилась ехать вместе.

В выдохе несовершеннолетней девушки было констатировано 3,02 промилле. Учитывая сильную степень опьянения и то, что у нее из носа пошла кровь, на место вызвали скорую помощь. После проверки медики констатировали, что в госпитализации необходимости нет.

Обе девушки рассказали, что в компании друзей хотели выпить и что алкоголь им купила 18-летняя сестра. Начат административный процесс, будет оцениваться ответственность совершеннолетней сестры и родителей.