С 24 февраля Латвия по рекомендации СГБ не пустила 59 иностранцев

С 24 февраля, после начала вторжения российских вооруженных сил в Украину, 59 иностранцам было отказано во въезде в Латвию из-за выявленных Службой государственной безопасности рисков для национальной безопасности Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

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Во въезде в Латвию было отказано 39 гражданам России, 14 гражданам Беларуси и шести гражданам других стран.

Ранее СГБ сообщила, что "иностранцы, въезжающие в Латвию из страны-агрессора России или ее ближайшего союзника Беларуси, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля. Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают военную агрессию России против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии".

В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Беларуси, публично демонстрируют символы, прославляющие российскую агрессию, или выражают негативное отношение к латвийскому государству.