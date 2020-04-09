С автозаправки под Ригой украли сейф: задержанные подозреваются в серии похожих краж

Утром 8 апреля с автозаправки в волости Бабитес был украден сейф. Сотружники Управления криминальной полиции Рижского региона при содействии Дорожной полиции по "горячим следам" задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Как оказалось, задержанные подозреваются примерно в десяти аналогичных преступлениях, совершенных с начала этого года.

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, в 04.45 из волости Бабитес поступило сообщение о том, что несколько человек взломали терминал для оплаты на АЗС и похитили сейф. Поскольку была информация, что преступники перемещаются на машине, сотрудники 4-го отдела 2-го бюро Управления криминальной полиции обратились за помощью к "дорожникам".

Заметив погоню, преступники выбросили на ходу из окна машины сейф. В скором времени авто удалось остановить, в салоне находились мужчины 1979 и 1984 г.р., а также женщина 1983 г.р. Все они ранее были судимы за имущественные преступления, употребление наркотиков. Кроме того, у одного из задержанных была также судимость и за совершение особо тяжкого преступления.

По данным полиции, задержанные подозреваются в серии краж сейфов с автомоек и автозаправок. Все преступления были совершены с начала 2020 года. Следствие продолжается.