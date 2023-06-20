С дороги съехал и перевернулся автомобиль: погиб водитель

По информации пресс-центра Госполиции, в минувший понедельник под Айзкраукле по неизвестной причине съехал с дороги и перевернулся автомобиль Opel Astra.
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В результате ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы. По делу начат уголовный процесс.
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