С дороги съехал и перевернулся автомобиль: погиб водитель

По информации пресс-центра Госполиции, в минувший понедельник под Айзкраукле по неизвестной причине съехал с дороги и перевернулся автомобиль Opel Astra.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы. По делу начат уголовный процесс.