С дороги съехал и перевернулся автомобиль: погиб водитель
Foto: F64

По информации пресс-центра Госполиции, в минувший понедельник под Айзкраукле по неизвестной причине съехал с дороги и перевернулся автомобиль Opel Astra.

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В результате ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы. По делу начат уголовный процесс.

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