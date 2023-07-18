С дороги съехал и перевернулся Nissan Patrol; водитель госпитализирован
Foto: Sadursme.lv

В понедельник вечером, около 19.00, в Ропажском крае, на 13-м км дороги РигаСигулда — граница Эстонии (Вецлайцене) водитель Nissan, пытаясь избежать столкновения с Mercedes-Benz и Volkswagen, съехал с проезжей части и перевернулся.

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В результате ДТП пострадал водитель внедорожника Nissan: с места происшествия его доставили в больницу.

Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, автомобиль Nissan Patrol был оснащен шинами для езды по бездорожью. Шины подобного типа не обеспечивают нормальную сцепку с мокрым асфальтом.

По делу начат административный процесс.

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