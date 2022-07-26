С могилы советскому воину сняли надгробие и оставили его рядом

Бауский участок в минувший понедельник зарегистрировал заявление о том, что утром 20 июля на Воинском Бауском братском кладбище констатирован факт снятия надгробной плиты с могилы павшему грузинскому воину Красной армии.

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Как отмечают в Земгальском региональном управлении полиции, на камне была высечена надпись: "Сыну Грузии". Надгробная плита была оставлена рядом с местом ЧП.

Бауский участок полиции проводит ведомственную проверку поступившей информации.