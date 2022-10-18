С начала года мошенники выманили у жителей Латвии уже более 8 млн евро

Согласно последним данным Ассоциации финансовой отрасли, в конце третьего квартала 2022 года клиенты четырех крупнейших латвийских банков были обмануты более чем на 8 миллионов евро, при этом платежи были подтверждены ими собственноручно.

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По состоянию на конец сентября текущего года, сумма денежных средств, выманенных с помощью различных мошеннических схем и собственноручно подтвержденных жителями Латвии, составила около 8,1 млн евро, при этом хищение 3,7 млн евро удалось предотвратить.

В период с 1 июля по конец сентября, то есть в третьем квартале этого года, у латвийцев выманили 3,2 млн евро, тогда как в прошлом году в общей сложности выманили 11,1 млн евро.

"Опыт показывает, что самым популярным видом финансового мошенничества в Латвии по-прежнему остается инвестиционное мошенничество, к которому приглашают сами мошенники, выдавая себя за инвестиционных брокеров или банковских служащих, а также размещаемая в Интернете реклама, которая ведет на сайты с особо привлекательными инвестиционными возможностями. .

Также довольно распространенной схемой является телефонное мошенничество, при котором преступники пытаются убедить вас авторизовать платеж или поделиться конфиденциальной информацией, чтобы якобы предотвратить оформление кредита на ваше имя", — рассказал начальник отдела информационной безопасности банка Citadele Робертс Бирзгалис.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют не делиться личной информацией, не открывать ссылки, вложения в подозрительные электронные письма, а также не отвечать на просьбу о принятии оперативных мер.