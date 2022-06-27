С начала купального сезона в водоемах Латвии погибли уже 15 человек

С приходом жаркой погоды существенно увеличивается количество несчастных случаев на воде. На Лиго и последующих выходных сотрудники ГПСС спасли в водоемах Латвии пять человек, также в трех случаях им пришлось извлекать из водоемов тела погибших.

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Всего за этот купальный сезон Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) извлекла из водоемов 15 погибших, сообщили порталу Delfi в службе.

Кроме того, во время долгих выходных спасатели потушили несколько пожаров в жилых домах, все эти случаи были связаны с неосторожным обращением с огнем. В результате пожаров, происшедших в период с 23 по 26 июня, погиб один человек, еще восемь пострадали.

Всего за четыре праздничных дня спасатели получили 362 вызова: 131 был связан с пожарами, в том числе, лесными, 142 касались спасательных работ, еще 89 вызовов оказались ложными.