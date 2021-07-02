С начала официального купального сезона в водоемах Латвии найдено 26 утонувших
Foto: LETA

С момента открытия официального купального сезона 15 мая Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) подняла из водоемов 26 погибших.

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В прошлом году за этот период в воде погибло 30 человек.

В минувший четверг в Огрском районе в реке было найдено тело утонувшего мужчины.

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LETA

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LETA
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