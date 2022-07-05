С начала войны в Украине в Латвию не наблюдалось притока граждан РФ

С момента вторжения России в Украину Государственная пограничная служба ЛР (ГПС) не наблюдает повышенного притока российских граждан в пунктах пересечения сухопутной границы.

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Как сообщила пресс-секретарь Госпогранслужбы Кристине Петерсоне, в период с 24 февраля по 3 июля в Латвию въехали 23 923 гражданина РФ, а выехали — 26 446 российских граждан.

По словам представительницы ГПС, латвийские пограничники несут службу на внешней границе страны в усиленном режиме, в том числе оценивают риски безопасности и осуществляют пограничный контроль всех лиц, пересекающих государственную границу.

По словам Петерсоне, некоторым лицам из соображений безопасности было отказано во въезде в Латвию.