С начала войны в Украине звонков от телефонных мошенников стало намного меньше

В связи с войной в Украине резко уменьшилось число звонков от телефонных мошенников, рассказала в передаче Spried ar Delfi глава Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.

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"В прошлом году мошенники выманили у жителей Латвии 11 миллионов евро — и это только те случаи, о которых было заявлено в полицию. Война в Украине сильно уменьшило количество этих звонков", — рассказала Знотиня.

Также она отметила, что из-за санкций уменьшится поток денег, выделяемых на антилатвийские действия в Латвии. "Думаю, что даже те скептики, которые долгие годы критиковали нас за то, что делалось в финансовом секторе в рамках "капитального ремонта", сейчас очень ясно поняли, какую большую угрозу несут российские деньги".