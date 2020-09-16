С начальника Погранохраны Пуятса снят статус подозреваемого

Прокуратура отменила решение Бюро внутренней безопасности, согласно которому начальник Погранохраны Гунтис Пуятс является подозреваемым в уголовном деле, сообщает LETA.

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Кроме того, прокуратура отменила все меры пресечения, в том числе запрет занимать должность начальника Погранохраны, сообщила адвокат Алла Юраша. Это значит, что Пуятс может вернуться к работе. На данный момент у Пуятса статус лица, против которого возбуждено уголовное дело.

Обоснование решения прокуратуры адвокату неизвестно.

Решение прокуратуры вынесено после того, как министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) многократно призывал прокуратуру предоставить четкую процессуальную позицию в связи с возможным преступлением Пуятса.

Как уже сообщалось, 4 сентября Бюро внутренней безопасности задержало Пуятса. Его подозревали в невыполнении обязанностей должностного лица, что повлекло за собой тяжелые последствия. Это связано со строительством защитных полос на границе с Россией. Урон исчисляется миллионами евро.