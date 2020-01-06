С парома Romantika, направлявшегося из Риги в Стокгольм, эвакуирован пассажир

Вечером 5 января в Центр координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии поступил сигнал с парома Romantika, который направлялся из Риги Стокгольм: одному из пассажиров внезапно стало плохо, и ему потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники Центра координации поисковых и спасательных операций на море незамедлительно связались с Оперативным центром Службы неотложной медицинской помощи, чтобы обеспечить телеконференцию для оказания медицинской консультации Во время телемоста было принято решение об эвакуации пассажира.

В Балтийское море был направлен вертолет Ми-17 Воздушных сил Латвии с бригадой специалистами Рижской Восточной клинической университетской больницы. В сопровождении медперсонала пациента доставили в Ригу: вертолет совершил посадку в парке Победы, а затем мужчину направили в ближайшую клинику.