С ребенком на самодельном мопеде: в отношении подростка начато шесть административных процессов

В понедельник в Добельском крае был задержан молодой человек, который, не имея водительских прав, на самодельном мопеде катал ребенка. Пассажиру нет и года. При этом ни у него, ни у водителя не было шлемов.

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Остановив водителя, полицейские выяснили, что молодой человек 2002 года рождения передвигается на самодельном мопеде, который не зарегистрирован в установленном законом порядке. Кроме того, у него нет водительских прав и полиса обязательного страхования гражданской ответственности.

По факту начато шесть административных процессов. Юноша свою вину признает и сожалеет о случившемся.

За отсутствие защитного шлема у водителя и пассажира выписано два денежных штрафа, каждый в размере 30 евро. В свою очередь, за использование незарегистрированного транспорта наложен штраф в размере 55 евро. За участие в дорожном движении на транспорте без ОСТА, придется заплатить еще 30 евро. Так как молодой человек катал ребенка, рост которого не превышает 150 см и он не находился в предусмотренном для его возраста сиденьи, наложен штраф 15 евро. Самый большой штраф выписан за управление транспортным средством без водительских прав - за это нарушителю придется заплатить 280 евро.