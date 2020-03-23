С российско-латвийской границы вернули 20 тонн сливочного масла

В многостороннем автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (российско-латвийская граница) сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства при перемещении 20 тонн сладкосливочного масла в Казахстан.

Как отмечают в Россельхознадзоре по Псковской области, при проверке установили, что информация о дате выработки продукции на этикетках товара не соответствует сведениям, заявленным в ветеринарном сертификате, т.е. ветеринарный сертификат страны-экспортера на масло с фактически выявленной датой выработки отсутствует.

Ввоз 20 тонн сладкосливочного масла на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Товар возвращен на сопредельную территорию.