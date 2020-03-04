С российско-латвийской границы завернули 25 тонн кокосов из Республики Кот-д’Ивуар

В минувшие выходные на МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) при проведении контрольно-надзорных мероприятий была досмотрена партия 25 тонн кокосовых орехов. Подкарантинная продукция следовала из Республики Кот-д’Ивуар в Москву.

Как отмечает пресс-центр Росселхознадзора по Псковской области, было установлено несоответствие информации о номере контейнера, заявленной в фитосанитарном сертификате Республики Кот-д`Ивуар, сведениям, указанным в накладной.

В соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства ввоз африканских кокосов на территорию РФ был запрещен, перевозчики привлечены к административной ответственности. Машина с грузом возвращена отправителю.