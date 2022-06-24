С утра горит открытым пламенем гаражный комплекс в Риге

На улице Ропажу горит открытым пламенем гаражный комплекс, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) агентства Илзе Даме-Бирзиня.
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Звонок на телефон ГПСС поступил в 10.23. На данный момент на месте работают 17 пожарных. Место возгорания будет уточнено после локализации пожара.
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