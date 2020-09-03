Sadales tīkls: из-за грозы 4000 клиентов остались без электричества
Foto: LETA

Сильная гроза в четверг утром во многих местах повредила электросети, из-за чего примерно 4000 клиентов в центральной и восточной части Латвии остались без электричества, сообщила порталу Delfi представитель Sadales tīkls Алина Козловска.

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Нарушения подачи электричества возникли как из-за технологических проблем с электросетью на 110 киловольт, так и из-за повреждений электросети среднего напряжения. Sadales tīkls совместно с Augstsprieguma tīkls работают над устранением неполадок.

Ближе к 9 утра большинство неполадок были устранены и без электричества оставалась примерно тысяча клиентов, сообщили в предприятии.

Как ранее предупреждали метеорологи, в четверг утром центральную и восточную часть страны затронула сильная гроза и ливни. Из-за грозы местами могут быть повреждены электросети. Например, на провода может упасть дерево или ветки. Sadales tīkls призывает жителей сообщать о повреждениях по номеру 8404 или 112.

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