Сайт Pasažieru vilciens снова подвергся кибератаке

В четверг вечером кибератаке вновь подвергся сайт ГАО Pasažieru vilciens.

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"В связи с влиянием внешних факторов" приостановлена ​​продажа электронных билетов на поезда на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens.

Билеты можно приобрести в кассе или в поезде у кондуктора без дополнительной оплаты.

Представители госпредприятия заверили, что разбираются с ситуацией. Известно, что хакеры атаковали сайт ГАО Pasažieru vilciens в начале лета.