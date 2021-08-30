Салон красоты повторно попался на зарплатах "в конвертах"

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы государственных доходов начало уголовный процесс об уходе от уплаты налогов, что привело к убыткам госбюджета на сумму, превышающую 844 000 евро.

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В августе 2021 года Таможенно-налоговой полиции Службы государственных доходов провело

20 обысков в помещениях предприятия, задействованного в уголовном процессе, и по месту жительств лиц в Риге, Юрмале, Лимбажи, Мадоне и Лиепае. При обысках были обнаружены и изъяты наличные в размере 9 000 евро. Обыскиваемые предпринимали попытки спрятать деньги, выбросив в мусорное ведро. Во время обыска также были изъяты табели учета рабочего времени, списки "зарплат в конвертах", а также другие доказательства, относящиеся к уголовному производству, которые будут проанализированы в дальнейшем ходе досудебного расследования.

В ходе первоначального досудебного расследования было установлено, что в период с октября 2019 года по июль 2021 года компания не фиксировала полную сумму заработной платы в регистрах бухгалтерского учета и неофициально выплачивала неучтенную часть заработной платы сотрудникам предприятия. Компания также предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие ложную информацию о заработной плате. Предприятие таким образом уходило от уплаты подоходного налога с жителей и обязательных взносов государственного социального страхования. Ущерб, нанесенный государственному бюджету — более 844 000 евро.

Уголовный процесс возбужден по признакам преступления, предусмотренного 2-й части 218-й статьи Уголовного закона.

В настоящее время никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.