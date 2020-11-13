Самолет SmartLynx Airlines совершил аварийную посадку в Каунасе

Самолет SmartLynx Airlines Estonia (дочерняя компания

латвийской чартерной авиакомпании SmartLynx Airlines) без пассажиров на борту в минувший четверг вскоре после взлета совершил аварийную посаду в аэропорту Каунаса.

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Представитель литовской компании-оператора Lietuvos oro uostai Мариюс Зеленюс сообщил, что на борту находились только два члена экипажа. Поскольку самолет совершал перелет с одной базы на другую, в салоне не было пассажиров.

"Приземлились удачно, все в порядке", — заверил Зеленюс, добавив, что причиной инцидента стали технические неполадки.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Каунаса в 16.41 для выполнения технического полета, сразу после этого передал сигнал бедствия. Перед посадкой самолет облетел аэропорт, чтобы сжечь топливо.

В авиакомпании сообщили, что после взлета экипаж обнаружил технические проблемы и решил вернуться в аэропорт Каунаса, где самолет успешно произвел посадку. Согласно регламенту о соблюдении мер безопасности, самолет встречали аварийные службы.