Саркандаугава: из школы вышел и без вести пропал 14-летний школьник

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Ингвара Делвера (2005 г.р.), который утром 11 февраля вышел из учебного заведения на ул. Симаня, и пропал.

Его приметы: рост 167 см, среднего телосложения, волосы короткие.

Был одет: спортивные брюки, кроссовки, черные перчатки, черная шапка Adidas. При себе был черный рюкзак с надписью: Adidas.

Подросток может находиться возле торговых центров Akropole, Origo, а также в Вецриге или в интернет-кафе.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086000, 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.