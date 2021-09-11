Саркандаугава: водитель на арендованном электромобиле протаранил пять машин
Foto: Valsts policija

По сообщению программы Degpunktā, в ночь на 10 сентября водитель, управлявший взятым напрокат электромобилем Renault ZOE, повредил пять машин, припаркованных на территории автосервиса. Сразу же после этого виновник происшествия скрылся.

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Местные жители рассказали журналистам, что от грохота на улице они проснулись. "Был такой звук, будто столкнулись два трамвая. Видела что-то вроде молнии, вообще не могла понять, что там происходит", — вспоминает события той ночи одна из жительниц прилегающих к месту ДТП домов.

Сразу же после аварии водитель арендованной машины скрылся. Сотрудник автосервиса, на территории которого случился дорожный инцидент, не исключает, что водитель мог не вписаться в поворот: он ехал из центра в сторону Саркандаугавы и, возможно, у него не удался маневр левого поворота.

Расследованием обстоятельств ночного происшествия занимается Госполиция.

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