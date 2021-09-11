Саркандаугава: водитель на арендованном электромобиле протаранил пять машин

По сообщению программы Degpunktā, в ночь на 10 сентября водитель, управлявший взятым напрокат электромобилем Renault ZOE, повредил пять машин, припаркованных на территории автосервиса. Сразу же после этого виновник происшествия скрылся.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Местные жители рассказали журналистам, что от грохота на улице они проснулись. "Был такой звук, будто столкнулись два трамвая. Видела что-то вроде молнии, вообще не могла понять, что там происходит", — вспоминает события той ночи одна из жительниц прилегающих к месту ДТП домов.

Сразу же после аварии водитель арендованной машины скрылся. Сотрудник автосервиса, на территории которого случился дорожный инцидент, не исключает, что водитель мог не вписаться в поворот: он ехал из центра в сторону Саркандаугавы и, возможно, у него не удался маневр левого поворота.

Расследованием обстоятельств ночного происшествия занимается Госполиция.