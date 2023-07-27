Сбежал из машины полицейских без обуви: жителей просят помочь в поисках Мартиньша Цесманиса
Foto: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Мартиньша Цесманиса — мужчина 1981 года рождения сбежал из автомобиля полицейских в среду, 27 июля, около 16:55 в Риге.

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Уточняется, что Цесманис сбежал в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90. Он скрылся в сторону кладбища.

Приметы: рост около 175 см, был одет в спортивные штаны темного цвета и свитер темного цвета. Мужчина сбежал без обуви.

В настоящее время Госполиция проводит поисковые мероприятия. На территории Риги и рижского района объявлен план "Перехват".

Госполиция призывает жителей внимательно посмотреть на фото мужчины и немедленно сообщить, позвонив по номеру 110, если вы заметили похожего человека или если вам известно его возможное местонахождение.

Жителей также настоятельно просят ни в коем случае не пытаться задержать мужчину самостоятельно — вместо этого лучше сообщать в полицию.

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