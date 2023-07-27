Сбежал в наручниках и без обуви: в Риге перекрывают мосты и обыскивают машины в поисках арестанта Цесманиса

Государственная полиция разыскивает Мартиньша Цесманиса — мужчина 1981 года рождения сбежал из автомобиля полицейских в среду, 27 июля, около 16:55 в Риге.

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Уточняется, что Цесманис сбежал в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90. Он скрылся в сторону кладбища.

Приметы: рост около 175 см, был одет в спортивные штаны темного цвета и свитер темного цвета. Мужчина сбежал без обуви.

На его руках спереди были наручники.

В настоящее время Госполиция проводит поисковые мероприятия. На территории Риги и рижского района объявлен план "Перехват". Предполгается, что беглец может прятаться на территории Саркандаугавы, центра Риги или в Плявниеки.

Для поимки сбежавшего арестанка в столице перекрыты сразу несколько мостов — среди них Каменный и Вантовый. Сотрудники полиция останавливает и обыскивает автомобили.

Госполиция призывает жителей внимательно посмотреть на фото мужчины и немедленно сообщить, позвонив по номеру 110, если похожий человек был замечен или если известно его возможное местонахождение.

Жителей также настоятельно просят ни в коем случае не пытаться задержать мужчину самостоятельно — вместо этого лучше сообщать в полицию.