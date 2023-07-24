Сбежать из тюрьмы в Латвии: от пары часов на свободе до легендарных массовых побегов 90-х

В воскресенье из Рижской Центральной тюрьмы сбежал находившийся под стражей за покушение на убийство Марис Ковалев. Это крайне редкий для латвийской криминальной хроники случай попытки побега — тем более, почти успешной.

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Структуры МВД начали операцию "Капкан", привлекли к поиску сбежавшего большие силы полиции, и через четыре часа Ковалев был задержан в одном из домов на Саркандаугаве. Полиция предполагала, что он может появиться по этому адресу. Министр внутренних дел Марис Кучинскис выступил с комментарием, в котором похвалил все принимавшие участие в поиске преступника структуры.

За последние 30 лет в Латвии было зафиксировано лишь несколько попыток побега из тюрем. В марте 2015 года в Олайне из тюрьмы сбежал мужчина, осужденный за ограбления: он перепилил решетку на окнах. Две недели спустя его задержали. В ноябре 2021 года осужденный за кражи мужчина перепрыгнул через забор в Екабпилсской тюрьме. Он был задержан несколько часов спустя.

Однако самые известные случаи побегов произошли в первой половине девяностых годов. Из Даугавпилсской тюрьмы в октябре 1994 года сбежали 15 человек — они выломали решетки и проломили стену. В Парлиелупской тюрьме в Елгаве произошло два массовых побега. В 1993-м году десять человек: беглецам пришлось выбираться по телевизионному кабелю через забор. Как вспоминал позже бывший сотрудник МВД ЛССР и независимой Латвии Юлиус Аншин, двое преступников, ради которых этот побег и затевался, остались тогда на свободе.

Крупнейший побег в истории Латвии произошел 28 июля 1993 года — из Парлиелупской тюрьмы через выкопанный подземный ход сбежали 89 человек. Некоторых из них так и не удалось найти. О том, как выглядели тюрьмы в Латвии в 1990-х; как был организован побег из Парлиелупской тюрьмы, и как беглецов пытались найти, Delfi рассказывал в рамках спецпроекта "Побег94". В 2020-м году этот проект получил приз Латвийской ассоциации журналистов.

Бывший глава Госполиции Алдис Лиелюксис заявил LSM, что в наши дни поиск сбежавших преступников вести проще, чем раньше. В 1990-х нужно было немало времени для того, чтобы найти и размножить фотографии и другую информацию о преступниках. Сегодня это занимает считанные минуты. Кроме того, по его словам, инфраструктура латвийских тюрем стала значительно более надежной. Тем не менее, и в Латвии, и в других странах побеги из тюрем по-прежнему случаются.