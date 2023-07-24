Сбежавший из Центральной тюрьмы заключенный помещен в Олайнскую тюремную больницу

Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы Марис Ковалев, которого позже задержали, в настоящее время находится в тюремной больнице в Олайне, где ему оказывается медицинская помощь, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении мест заключения (УМЗ). При побеге заключенный поранился.

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Как заявили в УМЗ, вчерашний побег является исключительным случаем, УМЗ успешно выполняет свои функции, связанные с лишением свободы и исполнением наказания. Также устранены все недостатки, чтобы не допустить повторения подобных случаев, в Центральной и в других тюрьмах введены усиленные меры безопасности и надзора.

В настоящее время отсутствуют обстоятельства, которые требовали бы отстранения должностных лиц от занимаемых должностей на время служебной проверки.

УМЗ не подтверждает предположение о том, что побег произошел из-за того, что в Центральной тюрьме недостаточно сотрудников.

В то же время в УМЗ подтвердили, что в Центральной тюрьме вакантны 66 должностей надзирателей, девять старших надзирателей, 23 должности охранников и две должности старших охранников-кинологов.

Уже сообщалось, что 23 июля подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалёв 1993 года рождения совершил побег из Рижской центральной тюрьмы и через несколько часов был задержан в Саркандаугаве.

По факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере распорядилась в понедельник расследовать воскресный побег из Рижской центральной тюрьмы и провести всестороннюю оценку тюремной системы.