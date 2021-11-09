Сбежавший из Екабпилсской тюрьмы заключенный задержан
Foto: Ieslodzījumu Vietu Pārvalde

Игорь Королис, осужденный за кражу, сбежал из Екабпилсской тюрьмы в понедельник, но вскоре после этого был пойман, сообщает администрация тюрьмы.

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Королиса задержали неподалеку от Екабпилсской тюрьмы в результате комплексных оперативных мероприятий по поиску человека, проведенных работниками отдела безопасности администрации тюрьмы в сотрудничестве с Государственной полицией.

Королис 1989 года рождения был приговорен к 11 месяцам лишения свободы за кражу. Ранее его неоднократно судили за кражу.

По факту побега возбуждено уголовное дело.

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