Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы заключенный задержан

В воскресенье, 23 июля, около 13:45 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалевс, 1993 года рождения, отбывающий наказание за покушение на убийство. Спустя несколько часов мужчина был задержан, сообщает Управление мест лишения свободы.

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Во время побега Марис Ковалевс мог получить травмы, сообщили в Управлении мест лишения свободы.

Государственная полиция инициировала широкие меры по розыску Мариса Ковалева и объявила по всей стране план "Ловушки", во время которых могла быть ограничена повседневная деятельность других лиц, а также мог ыть произведен обыск транспортных средств и предприняты другие действия для поиска человека.

В Риге днем в воскресенье на улицах останавливали и проверяли автомобили. В связи с операцией по поиску сбежавшего мужчины, во многих местах Латвии образовались длинные транспортные пробки.

О побеге заключенного из рижской тюрьбы был проинформирован министр внутренних дел Марис Кучинскис. Принимая во внимание оперативно-розыскные мероприятия, министр призвал общественность с пониманием отнестись к проводимым в настоящее время проверкам безопасности на улицах.

Вскоре после 18:00 Управление тюрем сообщило, что Марис Ковалев был задержан в Риге. Таким образом, на свободе беглец находился немногим более пяти часов. Подробности задержания мужчины пока неизвестны.

Пресс-секретарь главы МВД Андрейс Вайварс сообщил агентству LETA, что беглеца задержали около 18:00 в Риге, в микрорайоне Саркандаугава, на улице Симаня, 3а. В 18:10 поисковая операция была остановлена ​​во всех регионах Латвии.

Администрация тюрьмы пока не комментирует обстоятельства, при которых заключенный совершил побег, и то, как быстро был замечен этот факт.

По данным агентства LETA, за последние годы из Рижской центральной тюрьмы не сбежал ни один заключенный. Предыдущий самый громкий побег из "централа" произошел 9 августа 2006 года. Тогда территорию тюрьмы сумели покинуть четверо заключенных — Эрик Аткачев (1973 г.р.), который отбывал 13-летний срок, Виктор Атаманов (1963 г.р.), который отбывал 12-летний срок за убийство, Алексей Иванов (1979 г.р.), который был осужден на 8 лет за грабеж, а также неоднократно судимый за кражи Ричардс Павецс (1980 г.р.). Все четверо были задержаны через несколько дней на литовско-польской границе и доставлены в Латвию, где снова оказались за решеткой.

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Как следует из материалов дела о побеге, в августе 2006 года четверо заключенных совершили побег из камеры, перепилив решетку и на балконе, и на тюремной стене. Затем направилась в сторону забора из колючей проволоки, где их заметил охранник, который догнал последнего из беглецов и безуспешно попытался его задержать. Перебравшись через забор, заключенные сбежали, забравшись на сторожевую башню, которая весь день пустовала из-за отсутствия персонала.

За стенами Рижской тюрьмы беглецов ждала арендованная машина, которую они заказали по нелегальному телефону. За рулем автомобиля находился отец одного из беглецов - Иванова. Водитель довез подсудимых до Каунаса. 10 августа обвиняемых задержали на литовско-польской границе. По версии прокурора, они намеревались бежать в Германию, так как группа Аткачева, которого несколько раз судили, имела тесные связи с этой страной. Он также считался вдохновителем побега.