Сбил двух женщин и сбежал: полиция задержала водителя, совершившего ДТП
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Сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления полиции 1 августа задержали мужчину 1975 г.р., который 18 июля в Даугавпилсе сбил двух женщин, после чего скрылся с места происшествия, не сообщив об аварии.

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По информации полиции, 18 июля поступил вызов о ДТП, которое произошла на перекрестке улиц Валкас и Баускас: водитель Opel во время маневра на дороге совершил наезд на женщин 1975 и 1967 г.р. После этого водитель скрылся, а обеих пострадавших пришлось госпитализировать.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого установили личность подозреваемого, а в минувший вторник его задержали. Следствие по делу продолжается.

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