SEB banka: мошенники рассылают поддельные письма от имени СГД

Клиенты SEB banka сообщают, что им приходят электронные письма якобы от службы Государственных доходов (СГД) с приглашением авторизоваться на портале для получения возврата налога.

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Для продолжения работаты якобы на портале СГД, от пользователей требуют вести личные данные для доступа в интернет-банк или данные платежной карты.

SEB banka предупреждает: ни при каких обстоятельствах нельзя вводить в интернет-банке данные доступа в ссылках, полученных в электронном письме.

Согласно полученной информации, клиенты банка SEB получают письмо по электронной почте якобы от СГД с информацией о положительном решении по возврату налога. Текст содержит ссылку и пароль, чтобы человек мог подключиться к системе СГД и получить возврат налога. После ввода пароля открывается поддельная страница СГД, где нужно ввести свой личный код и номер телефона, а внизу страницы - выбрать тип возврата и ввести данные платежного средства — код пользователя интернет-банка, номер кода Smart-ID или калькулятор кодов, либо данные платежной карты.

"Наши клиенты все чаще и точнее могут распознавать звонки мошенников, электронные письма и текстовые сообщения. Большинство людей знают, что нельзя открывать неизвестные ссылки, отправленные по электронной почте или текстовым сообщением. Сейчас мы получаем информацию от клиентов, которые смогли распознать подлог и не передали мошенникам свои данные.

Но в этот раз страница, которая открывается при переходе по ссылке, очень достоверна. И когда люди, которым обещают возмещение налога, они могут сами определить, что страница явно не настоящая. Например, если посмотреть на адрес страницы, то сразу видно, что она фейковая. Следует обратить внимание и на адрес электронной почты отправителя", — объяснил глава Управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис.

"Мы хотели бы предупредить наших клиентов и клиентов других банков, чтобы они ни при каких обстоятельствах не вводили свои данные в ссылках, полученных в текстовом сообщении или по электронной почте. Надо всегда критически оценивать текстовые сообщения, письма

и звонки, где есть угрозы или, наоборот, обещание заплатить какую-то сумму", - добавил Пелцис.