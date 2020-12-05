Сегодня утром в пожаре в многоквартирном доме погиб один человек
Foto: F64

За прошедшие сутки было потушено 14 пожаров, в Риге в пожарах пострадали три человека, а один — погиб, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Вызов на пожар, который унес жизнь человека, ГПСС получила сегодня утром в 6:54. В одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома на площади 2 кв. м горел диван. Из задымленного здания были эвакуированы девять человек, однако один человек погиб. Пожар был ликвидирован в 7:55.

В общей сложности за прошедшие сутки работники ГПСС получили 49 вызовов, 14 из которых были вызовами на тушение пожаров, 30 — на спасательные работы, 5 вызовов оказались ложными.

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LETA

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LETA
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